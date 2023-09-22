ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına engel olmasıyla hem ABD'de hem de Türkiye'de tanınan Demokrat Senatör Bob Menendez'in adı, rüşvet davasıyla anılıyor.
Menendez hakkında açılan davanın nerelere uzanacağı merak edilirken, Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, konuyla ilgili Ensonhaber'e değerlendirmelerde bulundu.
İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan Pekin, şunları söyledi:
Birileri Türkiye karşıtlığı için kendisini fonlamış
Bir takım şirketler tutuluyor. Demek ki lobicilik faaliyetleri çok farklı amaçlarla yapılıyor. Rüşvet dönüyor. Belki başka şeyler de yapıldı.
Hiç unutmuyorum. NATO'da çalışırken, kritik toplantılarda Yunanlılar bazı üyeleri adalara götürüp gezdirirlerdi, sonrasında bunlar Yunanistan'ın tezlerini savunurlardı. Bunlar da böyle. Çünkü Bob Menendez'in Türkiye ile alıp veremediği yok. Birileri kendisine paralar veya başka şeyler vermek suretiyle Türkiye karşıtlarının sesi haline geliyor. Umarım görevinden istifa eder ya da alınır. Türkiye, kendisine karşı olan birinden daha kurtulur. Menendez gibiler olacak. Bunlar, birileri tarafından rüşvetler veya kumar borcuyla birilerinin ağına düşebilir.
Amerikalılar, bizim başka devletler gib olmadığımızı çok iyi bilmeli
Niye Türkiye'ye karşı olduğunu da bilmiyoruz. Türkiye Yunanistan'a saldırırmış.. Amaç, Türkiye'nin caydırıcılığını düşürmek. Maalesef Yunanlılar tarafından kullanıldı. Büyük ihtimalle başkaları tarafından da kullanıldı. Bizim toplumumuzun ve devletimizin ne olup olmadığını Amerikalıların çok iyi bilmesi lazım. Başka devletler ve milletler gibi değiliz. Bağımsızlığımız için çok büyük bedeller ödedik.