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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına engel olmasıyla hem ABD'de hem de Türkiye'de tanınan Demokrat Senatör Bob Menendez'in adı, rüşvet davasıyla anılıyor.

Menendez hakkında açılan davanın nerelere uzanacağı merak edilirken, Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, konuyla ilgili Ensonhaber'e değerlendirmelerde bulundu.

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan Pekin, şunları söyledi:

Birileri Türkiye karşıtlığı için kendisini fonlamış

Bir takım şirketler tutuluyor. Demek ki lobicilik faaliyetleri çok farklı amaçlarla yapılıyor. Rüşvet dönüyor. Belki başka şeyler de yapıldı.



Hiç unutmuyorum. NATO'da çalışırken, kritik toplantılarda Yunanlılar bazı üyeleri adalara götürüp gezdirirlerdi, sonrasında bunlar Yunanistan'ın tezlerini savunurlardı. Bunlar da böyle. Çünkü Bob Menendez'in Türkiye ile alıp veremediği yok. Birileri kendisine paralar veya başka şeyler vermek suretiyle Türkiye karşıtlarının sesi haline geliyor. Umarım görevinden istifa eder ya da alınır. Türkiye, kendisine karşı olan birinden daha kurtulur. Menendez gibiler olacak. Bunlar, birileri tarafından rüşvetler veya kumar borcuyla birilerinin ağına düşebilir.