İYİ Partili İsmet Koçak:Partideki ahlaksızlıkların üzeri örtüldü Ensonhaber'e konuşan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi İsmet Koçak, parti içinde bazı milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarının karıştıkları taciz, rüşvet ve ahlak dışı ilişkilerin, genel başkanın bilgisi dahilinde üzerinin kapatıldığını söyledi.

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Genel seçim hezimetinin ardından, CHP'deki iç çekişme değişim rüzgarı getirdi, Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e kaybetti.

İYİ Parti'de de iç kavgalar büyüdü. Öyle ki yerelden TBMM'ye kadar birçok partili istifasını sundu, bazıları da genel başkan Meral Akşener'e yönelik eleştirileri nedeniyle disipline sevk edildi.

"İYİ Parti'de taciz, rüşvet ve ahlak dışı ilişkilerin üzeri kapatıldı"

Ancak daha da vahimi, parti içinde milletvekili adaylıklarının parayla satıldığı bazı milletvekilleri ve yakınlarının taciz, rüşvet ve ahlak dışı ilişkilerle adlarının geçtiği, bunlardan genel başkan Merla Akşener'in haberinin olduğu ve birçoğunun üzerinin yargıya intikal etmeden kapatıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi İsmet Koçak, şunları söyledi:

