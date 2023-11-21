Genel seçim hezimetinin ardından, CHP'deki iç çekişme değişim rüzgarı getirdi, Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e kaybetti.
İYİ Parti'de de iç kavgalar büyüdü. Öyle ki yerelden TBMM'ye kadar birçok partili istifasını sundu, bazıları da genel başkan Meral Akşener'e yönelik eleştirileri nedeniyle disipline sevk edildi.
"İYİ Parti'de taciz, rüşvet ve ahlak dışı ilişkilerin üzeri kapatıldı"
Ancak daha da vahimi, parti içinde milletvekili adaylıklarının parayla satıldığı bazı milletvekilleri ve yakınlarının taciz, rüşvet ve ahlak dışı ilişkilerle adlarının geçtiği, bunlardan genel başkan Merla Akşener'in haberinin olduğu ve birçoğunun üzerinin yargıya intikal etmeden kapatıldığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi İsmet Koçak, şunları söyledi:
Genel başkanın ağzından çıkıyor, 2 tane tacizden bahsediyor. Madem bunu biliyordunuz, neden bu insanları milletvekili yaptınız. Bir şaiya varsa araştırılır. Ama böyle iddialar varken, siz bunları milletvekili yapıyorsunuz. Bazıları var ki toplum nezdinde itibart kaybettirmiş, partiye zarar vermiş kişiler. bunları yine milletvekili yapıyorsunuz.
O şahısları tanıyorum, çoğu arkadaşlarım, şahsen bu iddiaları onlara yakıştıramıyorum. Bunu yüzlerine söyledim.
Bu tür iddialar il ve ilçe bazında da vardı. Biz partide yönetime muhalif olunca bu tür duyumlar gelmeye başladı. Ve midemiz bulandı. İl başkanı da ilçe başkanı da bunları öğreniyor. Ama üstü kapatılıyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bunlar yargıya intikal ettirilmeden üzeri teşkilat üyeleri tarafından kapatılıyor.
Tüm Türkiye'de olduğunu söylemek çirkin olur. İstanbul'da bir ilçede olduğunu biliyorum. Bir de tacizin dışında, il yöneticileri arasında evli olan birinin evli olmayan biriyle gayri ahlaki ilişkileri var. Bunlar suç değil, yargıya intikal etse suç teşkil etmez. Ama biz bu tür şeylere karşı olarak yola çıkmıştık. Bir de bakıyoruz ki dünya menfati ve nefsani arzuları için her türlü pisliği yapan insanlar içimize yerleşti.
Biz bu tür insanları önseçimdeki parayla satışlarından sonra irdeleyince öğrendik.
Bu tür olayları konuşmak istemezdim. Ancak genel başkanın haberinin olması, üzerinin kapatılması, işine geldiğinde böyle olması, işine gelmediğinde üzerine gitmesi.. 6-7 sene koşturarak bir yere taşımak istediğimiz partimiz, bu iğrençliklerle anılıyor. Hicap duyuyorum.
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