Kemal Kılıoçdaroğlu: 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu, İYİ Parti cephesinden gelen tepkileri yorumlarken ittifakın dağıldığını ima ederek gerekirse yeniden 26'lı masa kuracağını ifade etti.

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14 ve 28 Mayıs'taki seçim yenilgilerinin ardından muhalefet kanadında sular durulmuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini iddialar arasında...

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de bu iddiayı destekler nitelikte yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunup, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" sözleriyle, "Yerel seçimlere ayrı girebiliriz" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklama

Tele1 canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın dağıldığı imalarına yönelik konuştu.

Günün koşullarına göre değerlendirme yapacaklarını belirten CHP lideri, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" ifadeleriyle ittifakın dağıldığını ima etti.

"Gerekirse 26'lı masa kurarız"

Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin aydınlığı için, huzuru için, herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak için 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım. İşin felsefesini anlamış değiller. Demokrasinin ne olduğunu, demokrasiyi savunmak için insanların bir araya gelmesi gerektiğini hala içselleştiremediler. Olaya bireysel pencereden bakıyorlar, 'Ben yoksam hiçbir şey yok' demek olmaz. Demokrasi için bir araya geleceğiz. Düne kadar kavga ettik de ne oldu? Cumhuriyet tarihinde ilk kez birbirinin rakibi olan partiler bir araya geldiler, demokrasiyi savundular" dedi.