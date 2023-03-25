Muhalif tayfanın uydurduğu son Erdoğan yalanı da patladı

Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığına dair iddialar seçim dönemine girilmesiyle yeniden gündeme getirildi.
İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın mezuniyetine ilişkin belgeleri tek tek paylaştı.
Yeni yalanlar servis edildi
Farklı belgelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi’nden mezun olduğu kanıtlansa da muhalif cephe, yeni yalanlar servis etmekten geri durmadı.
Erdoğan’ın diplomasında imzası bulunan Ömer Faruk Batırel’in o dönem profesör olmadığı yazıldı.
Ancak işin aslı başka.
Diplomada Batırel'in imzası yok
1982'de alınan geçici mezuniyet belgesi. Bu belgede Batırel’in imzası yok.
90'lı yıllarda diploma talep edilince Ömer Faruk Batırel’in imzası da diplomada yer alıyor.