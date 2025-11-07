Numan Kurtulmuş: Provokasyonlara karşı uyanık olacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’da bir araya geldi.

Programa TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve birçok medya temsilcisi katıldı.

Toplantıda gündeme dair soruları yanıtlayan Kurtulmuş, Meclis’teki son gelişmeler, “Terörsüz Türkiye” süreci ve provokasyon iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PROVOKASYONLARA KARŞI UYANIK OLACAĞIZ"

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Meclis’te ve Diyarbakır’da atılan sloganları hatırlatarak “Bu eylemler süreci sabote etmiyor mu?” sorusunu yöneltti.

Kurtulmuş, bu tür olayların açık bir provokasyon olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Meclis’te ve Diyarbakır’da atılan sloganlar, milletimizin büyük kısmını rahatsız etti. Bu eylemler provokasyondur. Devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Tutuklamalar gerçekleştirildi. Bu tür girişimlere karşı uyanık olacağız.

Kurtulmuş, sürecin temelinde ‘Kürt’ün hukukunu, Türk’ün gururunu koruyarak ilerlemek’ olduğunu belirtti.

"GEÇİCİ AF GÜNDEMDE DEĞİL"

Bir başka soru üzerine Kurtulmuş, “Geçici af” yönünde bir çalışmanın olmadığını söyledi.

Komisyon böyle bir yönelim içinde olursa değerlendiririz ancak şu anda mevcut yasal düzenlemeler yeterli. Örgütün kendini feshettiğine dair somut tespit gerek. Bu durumda yeni bir hukuki çerçeve gündeme gelebilir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VE KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI

Kurtulmuş, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında bilgi verdi.

Komisyonun 11 partiden 51 milletvekilinin katılımıyla yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, çalışmalarda şeffaflık ve katılımcılığın esas alındığını söyledi:

134 sivil toplum temsilcisi komisyonda dinlendi. Herkes bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Türk-Kürt kardeşliğini pekiştiren, terörün tamamen son bulmasına yönelik bir çalışma yürütülüyor.

"BU BİR PAZARLIK DEĞİL, TERÖRSÜZ BİR GELECEK HEDEFİ"

Kurtulmuş, yürütülen sürecin bir pazarlık olmadığını vurguladı:

Bu, devlet ile örgüt arasında bir pazarlık süreci değildir. Terör örgütü Türkiye’de silahlı faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı. Bu, terörsüz bir Türkiye kurma iradesinin göstergesidir.

Kurtulmuş, Türkiye’nin teröre karşı bugüne kadar ağır bedeller ödediğini hatırlatarak, sadece 2013 itibarıyla terörün ekonomik maliyetinin 1,3 trilyon dolar olduğunu, bugün bu rakamın iki katına çıkmış olabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE MODELİ, DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

Dünyadaki çatışma çözüm modelleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin kısa sürede önemli ilerleme kaydettiğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu süreç tamamen Türkiye’nin kendi imkânlarıyla, dış arabulucuya ihtiyaç duymadan yürütülüyor. Bu, Türkiye modelidir."

Provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Süreci sabote etmek isteyen iç ve dış unsurlar olabilir, ancak toplumun büyük kısmı barıştan yana” ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON RAPOR HAZIRLIĞINA GİRİYOR"

Kurtulmuş, komisyonun artık raporlama aşamasına geçtiğini duyurdu:

“Örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesinin tespiti bu sürecin en kritik adımı olacak. Komisyon üyeleri çalışmalarını rapor haline getirecek.”

Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un medya temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.