Ömer Çelik’ten 27 Nisan e-muhtırası değerlendirmesi: Demokraside kırılma noktasıydı

Ankara’da 2007 yılında yaşanan ve Türk siyasi tarihinde “e-muhtıra” olarak bilinen süreç, 19 yıl sonra yeniden gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, o gece yaşananları “demokratik iradenin vesayete karşı durduğu kritik bir eşik” olarak değerlendirdi.

"VESAYET GÖLGESİNİN EN YOĞUN HİSSEDİLDİĞİ DÖNEMDİ"

Ömer Çelik, 27 Nisan sürecinin Türkiye’de askeri ve yargı vesayetinin en belirgin şekilde hissedildiği dönemlerden biri olduğunu ifade etti. O günlerde siyasetin merkezinde Milli Güvenlik Kurulu’nun bulunduğunu belirten Çelik, seçilmiş iradenin kararlarının vesayet mekanizmalarıyla şekillendirilmeye çalışıldığını söyledi.

"MUHTIRA BİR SİYASAL BASKI ARACINA DÖNÜŞMÜŞTÜ"

Çelik, geçmişte muhtıraların hükümetleri etkisiz hale getiren bir araç olarak kullanıldığını savunarak, bu sürecin demokratik işleyişi zayıflattığını dile getirdi.

Bu dönemin en kritik noktalarından birinin, devletin sivil irade yerine güvenlik bürokrasisi üzerinden yönlendirilmesi olduğunu ifade etti.

"O GECE VERİLEN CEVAP, DENKLEMİ DEĞİŞTİRDİ"

Recep Tayyip Erdoğan’ın o dönem Başbakan olarak sergilediği tutumun sürecin seyrini değiştirdiğini belirten Çelik, hükümetin muhtıraya doğrudan karşılık vermesinin Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

Çelik’e göre bu durum, muhtıra beklentisiyle kurulan denklemi bozdu ve girişimi geçersiz hale getirdi.

"DEMOKRASİ LEHİNE BİR KIRILMA YAŞANDI"

Çelik, 27 Nisan gecesinin Türkiye demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, sivil siyaset lehine büyük bir dönüşümün başladığını ifade etti.

Sivil toplumun ve bazı siyasi aktörlerin desteğiyle birlikte, sürecin beklenen sonucu doğurmadığını vurguladı.

"TELEFONLARA ÇIKMAYAN BİR VESAYET REFLEKSİ"

Döneme ilişkin dikkat çekici ayrıntılar da paylaşan Çelik, muhtıra sonrası yaşanan iletişim krizine değindi. O gece muhtıra verenlerin uzun süre telefonlara çıkmadığını, hükümetin tepkisi sonrası geri adım sürecinin başladığını söyledi.

"ASKERİ VESAYET GELENEĞİ SONA ERDİ"

Çelik, 27 Nisan sürecinin ardından Türkiye’de muhtıra geleneğinin etkisini kaybettiğini ifade ederek, bu olayın askeri vesayetin siyaset üzerindeki etkisinin zayıflamasında belirleyici olduğunu dile getirdi.

Ömer Çelik, 27 Nisan e-muhtırasının yalnızca bir siyasi kriz değil, aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde önemli bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. Çelik’e göre bu süreç, “milli iradenin vesayete karşı üstünlük kurduğu” bir dönemin başlangıcı oldu.