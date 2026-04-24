İran heyeti İslamabad yolunda

Pakistan hükümet kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki İran heyetinin bu gece İslamabad’a ulaşacağını açıkladı.

Ziyaretin, ABD ile planlanan yeni tur görüşmeler öncesinde diplomatik temasları yoğunlaştırması bekleniyor.

KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İran heyetinin ziyareti, ABD ile yapılacak ikinci tur görüşmeler öncesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İslamabad’daki temasların, sürecin seyrine etki edebilecek başlıkları içermesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında İran heyetinin, Pakistanlı yetkililerle bir araya gelerek bölgesel gelişmeler ve olası iş birliklerini ele alacağı öngörülüyor.

GÖZLER İKİNCİ TURDA

ABD ile İran arasında yapılması planlanan ikinci tur görüşmelerin içeriği ve zamanlaması yakından takip edilirken, İslamabad’daki temasların bu sürece zemin hazırlaması bekleniyor.