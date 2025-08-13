Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Siyaseti zehirleyen bir odak haline geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"SEVİYE YOKSUNU SİYASET"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz.
Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir.
Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.
"HİÇBİR SALDIRIYA VE YALAN SİYASETİNE GEÇİT VERMEYİZ"
Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir.
Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz.
Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız.
ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, kendisine yöneltilen Özlem Çerçioğlu'na ilişkin soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz ithamlarda bulunarak yanıt vermişti:
Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum: Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Nasıl başını yastığa koyup ben huzurluyum, vicdanlıyım, uyuyabilirim diyebilirsin? Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, ilki Aydın. Siz AK Partilileri ellemiyorsunuz CHP'yi elliyorsunuz. Özlem Çerçioğlu'na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl' diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor. Bu haksızlığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Lan sen tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta.
Sen Aydın'ı Aziz İhsan Aktaş üzerinden almakla oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu siyasi gücün? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun.