Özgür Özel, tahliye edilen Ahmet Özer ile buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Özer, tutuklu bulunduğu “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında tahliye edildi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultanbeyli’de düzenlenecek miting öncesinde dün tahliye edilen Özer ile bir araya geldi. Görüşmeye, Ahmet Özer’in kızı Seraf Özer ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

YARGILANAN 7 BELEDİYE BAŞKANI ARASINDA

Görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı arasında yer alan Özer hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Duruşma tarihi 27 Ocak 2026 olarak belirlendi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip kararıyla Özer hakkında tahliye kararı aldı.

TUTUKLANMA SÜRECİ

Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı. Temmuz 2024’te görülen duruşmada tahliye kararı verilmiş, ancak “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.