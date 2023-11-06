Özgür Özel'in PM listesinde Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in 60 kişilik Parti Meclisi listesinin 20'sinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi dikkat çekiyor.

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ensonhaber.com

Türkiye'de siyaset gündemi yoğun...

Hafta sonu CHP, tarihi bir genel başkan seçimi gerçekleştirdi.

2010'dan bu yana genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenen Özgür Özel, CHP'nin yeni lideri oldu.

Partideki değişimcilerin zaferinden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için süreç devam ediyor.

PM'de İmamoğlu-Özel çekişmesi

Bu kapsamda CHP'de iki farklı liste yarıştı. Liste yarışında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu- Özgür Özel çekişmesi hissediliyor.

Özgür Özel'in listesinde ise dikkat çeken bir ayrıntı var.

Kurultay sürecinin başından itibaren değişim çıkışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan Özgür Özel, listede de etkinliğini ortaya koyamadı.

İmamoğlu'nun İstanbul ekibi PM'de ağırlıkta

Özel, partide uzun yıllardır gençlik kadrolarından itibaren beraber siyaset yaptığı isimlere de yer verirken, İstanbul'dan gelen üyelerin yoğunluğuna engel olamadı.

Kurultay seçimini Özgür Özel'e kazandırdığını ima eden İmamoğlu, PM'de ağırlığını koydu.

'Kukla Genel Başkan' olarak nitelendiren Özel'in 60 kişilik PM listesinde, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile tanınan birçok isim var.

İmamoğlu'na yakın 20 isim

Bu isimler arasında medyanın yakından tanıdığı isimlere ek, İstanbul örgütünden listeye girenler dikkat çekiyor.

Bu kapsamda; Sevgi Kılıç, Özgür Karabart, Gökan Zeybek'in de aralarında bulunduğu 20 isim, İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu kontenjanından listeye dahil oldu.

PM İstanbul ekibi

PM listesine İstanbul'dan girenlerin isimleri ise şöyle:

Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Bedirhan Berk Doğru, Berker Esen, Cem Aydın, Umut Dikili, Dursun Bulut, Erdan Aksungur, Ertan Akbaba, Mahir Yüksel, Murat Sönmez, Turgay Özcan, Ozan Işık, baki Aydıner, Murat Kubilay, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek.

Liste seçimi öncesi kriz

Özgür Özel genel başkan seçildikten sonraki gün, parti meclisi için yapılacak olan oylamaların 5 kez ertelenmesi tartışmalara neden olmuştu.

Bu ertelemenin, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtilmişti.