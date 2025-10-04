Paşinyan'ın eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını okudu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabını okuduğunu duyurdu. Hakobyan, paylaşımını Facebook üzerinden yaptı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIYLA BİRLİKTE OKUDU

Kitabı bitirdiğini belirten Hakobyan, eser üzerinde çalışmasının biraz uzun sürdüğünü belirterek, bunu bilimsel çalışmalarına paralel olarak okumasına bağladı.

KİTAP HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞTI

Hakobyan, kitabın BM yapısının değiştirilmesi, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yetkilerinin gözden geçirilmesi ve örgütün çağımızın meydan okumalarına yanıt verecek araçlarla donatılması konularını ele aldığını aktardı. Ayrıca, komşu ülke liderinin eserini merak edenler için kitabın içeriğine dair bilgi verdi.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" MESAJI VE KÜRESEL SORUNLAR

Kitapta “Dünya beşten büyüktür” vurgusuna dikkat çeken Hakobyan, eserde açlık, göç ve mülteci sorunları gibi küresel insani meselelerin de yer aldığını belirtti.

Hakobyan, kitabın dünyadaki güncel insani verileri içerdiğini belirterek, dünyada 820 milyon insanın açlık koşullarında yaşadığı, 260 milyon göçmen bulunduğu, 80 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiği ve yaklaşık 25 milyon mültecinin bulunduğu bilgilerini paylaştı.

ERDOĞAN, PAŞİNYAN'A HEDİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Yıl ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu Zirvesi sırasında, Painyan'ı Türkevi'nde ağırlamış, kendisine de müellifi olduğu "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını hediye etmişti.