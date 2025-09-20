Nikol Paşinyan: Ankara ile aktif diyalog halindeyiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan ile arasında barışın sağlanması sayesinde tarihin tamamen yeni bir aşamasına geçildiğini belirten Paşinyan, 1 yıl 7 ay boyunca Ermenistan-Azerbaycan sınırında tek bir Ermeni askerin hayatını kaybetmediğini veya yaralanmadığını kaydederek "Bu barıştır." dedi.

Barışın çift taraflı bir süreç olduğuna dikkati çeken Paşinyan, "Sonuca varmak için önceki dönemin kilit anlarına dönmek gerekir, aksi takdirde tarih eksik kalır." diye konuştu.

KARABAĞ'DAN GELENLER HAKKINDA KONUŞTU

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden gelen Ermeniler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Paşinyan, "Bu insanlar bizim desteğimizle mülteci statülerini Ermenistan'ın gurur verici vatandaşlığı ile değiştirmelidir." ifadesini kullandı.

2019'DAN SONRA İŞLERİN DEĞİŞTİĞİNİ VURGULADI

Paşinyan, ülkede, 2019'a kadar farklı, 2020'de de farklı bir vatanseverlik modelinin geçerli olduğuna işaret etti.

2019'da mevcut vatanseverlik modeliyle vatansever olduğunun altını çizen Paşinyan, bu modelin "Sovyet İmparatorluğu ve onun liderleri Josef Stalin, Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev tarafından dayatıldığını" kaydetti.

Paşinyan, şimdi ise 2020 sonrası vatanseverlik modelini benimsediğine işaret ederek, bugün Ermeni annelerin kendisine emanet ettiği modelle vatansever olduğunu vurguladı.

Türkiye ile olan ilişkiler hakkında da konuşan Paşinyan, Ankara ile aktif olarak diyalog halinde olduklarını vurguladı.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Paşinyan, "Bu diyalog yakın gelecekte Türkiye ile ve dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) ile kara yolu ulaşım bağlantılarına sahip olacağımız konusunda bize güven veriyor." diye konuştu.

"RUSYA İLE DİYALOG SÜRECEK"

Ermenistan'ın Rusya ile ilişkilerde yapıcı bir dönüşüm aşamasında olduğunu kaydeden Paşinyan, bu ilişkileri güçlendirme yolunda ilerleyeceklerini söyledi.

Paşinyan, "Rusya ile siyasi diyalog aktif kalmaya devam edecek." şeklinde konuştu.