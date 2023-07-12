TBMM'de Saadet ile Gelecek Partisi'nin ilk grup toplantısı CHP'nin listelerinden TBMM'ye giren 10 Gelecek ve 10 Saadet Partisi milletvekilinin birleşerek kurulan TBMM'nin 6. grubu, ilk grup toplantısını yaptı

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com 2023 seçiminden sonra TBMM, yaz tatilinden önce kısa bir süre de olsa göreve başladı. Bu hafta sonundan itibaren yaz tatiline girecek TBMM'de son grup toplantıları yapılıyor... Saadet ve Gelecek'ten ilk toplantı Geçtiğimiz hafta anlaşma sağlanan ve kurulan 6. grup Gelecek ve Saadet Partisi ilk toplantısını yaptı. 20 milletvekili, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Gözden Kaçmasın TBMM'de 6. grup kuruldu: Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı Haberin Detayları CHP listesinden TBMM'de grup toplantısına TBMM'de yeni dönemin başlamasının ardından gündeme gelen CHP listesinden TBMM'ye giren 'küçük partilerin' grup kurması stratejisi uzunca bir süre istişare edildi. Gözden Kaçmasın Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nden TBMM'de grup kararı Haberin Detayları DEVA ve Demokrat Parti dışarda kaldı Anlaşma sağlanamaması nedeniyle DEVA Partisi grubun dışında kaldı. 6 Temmuz'da grup kurma konusunda anlaşma sağlayan Gelecek ve Saadet Partileri genel başkanları, kameraların karşısına geçerek kararlarını duyurmuştu.