TBMM'de Saadet ile Gelecek Partisi'nin ilk grup toplantısı

2023 seçiminden sonra TBMM, yaz tatilinden önce kısa bir süre de olsa göreve başladı.
Bu hafta sonundan itibaren yaz tatiline girecek TBMM'de son grup toplantıları yapılıyor...
Saadet ve Gelecek'ten ilk toplantı
Geçtiğimiz hafta anlaşma sağlanan ve kurulan 6. grup Gelecek ve Saadet Partisi ilk toplantısını yaptı.
20 milletvekili, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda partili katıldı.
Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
CHP listesinden TBMM'de grup toplantısına
TBMM'de yeni dönemin başlamasının ardından gündeme gelen CHP listesinden TBMM'ye giren 'küçük partilerin' grup kurması stratejisi uzunca bir süre istişare edildi.
DEVA ve Demokrat Parti dışarda kaldı
Anlaşma sağlanamaması nedeniyle DEVA Partisi grubun dışında kaldı.
6 Temmuz'da grup kurma konusunda anlaşma sağlayan Gelecek ve Saadet Partileri genel başkanları, kameraların karşısına geçerek kararlarını duyurmuştu.