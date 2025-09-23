Türkiye, Somali'den sonra Nijer ordusunu da eğitecek

Türkiye, Afrika'da zayıflayan Batılı güçlerin yerine geçerek, bu ülkelerde ikili ilişkilerini karşılıklı yarar çerçevesinde geliştirmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, militan gruplara karşı mücadele kapsamında Somali'den sonra, Nijer ordusunun da eğitimine destek verecek.

2020’de imzalanan askerî eğitim ve iş birliği anlaşmasının ardından Türkiye, Nijer ile güvenlik alanında daha yakın ilişkiler geliştirmeye başladı. Son olarak temmuz ayında imzalanan anlaşma ile iki ülke, savunma alanındaki iş birliğini derinleştirme kararı aldı.

DARBE SONRASI YENİ İTTİFAK ARAYIŞI

Middle East Eye’ın haberine göre, Nijer’de Temmuz 2023’te sivil hükümetin devrilmesiyle iktidara gelen cunta, Batılı ülkelerle yapılan güvenlik anlaşmalarını iptal etti. Yeni yönetim, güvenlik sorunlarını çözmek için Türkiye ve Rusya gibi ülkelerle iş birliğine yöneldi.

BAKAN GÜLER, NİJERLİ MEVKİDAŞINI AĞIRLAMIŞTI

16 Eylül'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, Bakan Güler, konuk bakanı askeri törenle karşıladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşme ve törene ait fotoğraflara da yer verildi.

AFRİKA ÜLKELERİ, TÜRKİYE'NİN SOMALİ DENEYİMİNDEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Türkiye, daha önce Somali’de benzer bir görev üstlenmişti. 30 Eylül 2017’de açılan ve “Anadolu Kışlası” olarak bilinen TÜRKSOM üssünde görev yapan Türk askerleri, bugüne kadar 15 bin Somalili askere eğitim verdi. Bu üs, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askerî üssü olma özelliğini taşıyor.