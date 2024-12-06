Alparslan Bayraktar: Nadir toprak elementi üretiminde ilk 5 ülkeden biri olacağız

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Maden Zirvesi'ne katıldı.

"MADENLERDE BAĞIMSIZLIK ULUSAL GÜVENLİĞİN AYRILMAZ BİR PARCASI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da katıldığı zirvede, "Nadir toprak elementi üretimindeki ilk 5 ülkeden biri olacağız. Madenlerde bağımsızlık ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parcası. Madenlerde bağımsızlığı ülkemizin bağımsızlığından ayırmıyoruz. Madenlerde yerli imkanları kullanıyoruz. Toplam madencilik ithalatı yaklaşık 40 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizde toplam 14 bin 817 maden ruhsatı yürürlükte. Bor madeninde 1 milyar 300 dolar satışla rekor kıracağız." diyerek; madenciliği bir "milli mücadele" aracı olarak gördüklerini ifade etti.

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