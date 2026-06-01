Polonya'da alkol satışı yasağı yürürlükte

Polonya dikkat çeken bir karar imza attı.

Başkent Varşova'nın genelinde, gece saatlerinde mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışı yasaklandı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, daha önce Varşova'nın iki merkezi ilçesinde uygulanan gece alkol satış yasağı, tüm şehre genişletildi.

HANGİ SAAT ARALIĞINDA SATIŞ YAPILMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, bugün itibarıyla Varşova'da, yerel saatle 22.00 ile 06.00 arasında mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışı yapılmayacak.

Varşova Belediyesi, konuya ilişkin düzenlenen kamuoyu istişarelerine yaklaşık 9 bin kişinin katıldığını ve katılımcıların yüzde 80'den fazlasının kısıtlamaların getirilmesini desteklediğini açıkladı.

"GECE SAATLERİNDE SESSİZLİK KORUNMALI"

Açıklamada, "En sık dile getirilen gerekçeler güvenlik, gece saatlerinde sessizliğin korunması ve kamu düzenini bozan olayların azaltılması oldu." ifadesi kullanıldı.

"MÜCADELEMİZ 4 YIL SÜRDÜ, BAŞARDIK"

Yetkililer, başkentin Srodmiescie ve Praga Polnoc ilçelerinde pilot olarak uygulanan gece alkol satış yasağının olumlu sonuçlar verdiğini ve müdahale gerektiren gece olaylarının sayısında azalma sağladığını belirtiyor.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce attığımız adımlar yaptığımız işin doğru olduğunu gösterdi." dedi.

Karar, yıllar süren tartışmalar ve yasağı destekleyen kampanyaların ardından alındı. Sivil toplum kuruluşu "Miasto Jest Nasze" (Şehir Bizim) aktivistleri kararı memnuniyetle karşıladı.

Aktivistler tarafından yapılan açıklamada, "Varşovalıların gece huzuru, güvenliği ve sessizliği için 4 yıl süren mücadelemizin ardından bunu başardık." ifadesi kullanıldı.

2018'DEN BU YANA 180 BELEDİYE KISITLAMA GETİRDİ

Kısıtlama restoran ve barları kapsamıyor. Ayrıca Varşova Chopin Havalimanı'ndaki duty-free mağazaları da uygulamadan muaf tutuldu.

Polonya'da son yıllarda gece alkol satış yasakları yaygınlaşırken, 2018'den bu yana yaklaşık 180 belediye benzer kısıtlamalar getirdi.

Bu kararlar çoğunlukla sakinlerin gece geç saatlerdeki gürültü ve kamu düzeni sorunlarına yönelik şikayetleri üzerine alındı.