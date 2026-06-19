Porsche, iki popüler Taycan modelini piyasadan çekiyor: İşte nedeni

Porsche, 2027 yılı için makyajlanan elektrikli Taycan modelinin üretim hattıyla buluşmasıyla birlikte radikal bir adıma imza attı.

Alman marka, satış adetlerinin beklenenin altında kalması sebebiyle Taycan Sport Turismo ve Taycan Cross Turismo modellerini Kuzey Amerika pazarından resmi olarak çekiyor.

DÜŞÜK SATIŞ ADETLERİ SONUNU GETİRDİ

Şirket sözcüsü tarafından da e-posta yoluyla doğrulanan bu kararın arkasında, araçların hedef kitle pazarında yeterli talebi görmemesi yatıyor.

Elektrikli araçlara yönelik tüketici iştahının zayıfladığı bir dönemde, halihazırda düşük satan bir model için üç farklı gövde tipi sunmanın mantıklı kalmadığı belirtiliyor.

TAYCAN SATIŞLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Kilit bir pazar olan ABD'de 2023 yılında 7 bin 570 adetle zirveyi gören Taycan satışları, 2024'te 4 bin 747 adede, 2025'te ise 4 bin 142 adede geriledi.

Bu düşüş trendi yılın ilk üç ayında da devam ederek, geçen yılın aynı dönemindeki 1.019 adetlik satış rakamından 607 adede kadar gerileme gösterdi.