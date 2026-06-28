Portekiz'le berabere kalan Kolombiya grubu lider bitirdi

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu üçüncü ve son hafta maçında Kolombiya ile Portekiz, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 sona ererken, iki takım da adını son 32 turuna yazdırdı.

MAÇTAN GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım toplam 21 şut çekmesine rağmen fileler havalanmadı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında Davinson Sanchez'in attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİ TAKIM DA TUR ATLADI

Bu sonucun ardından Kolombiya puanını 7'ye yükselterek K Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turunda Gana'nın rakibi oldu. Portekiz ise 5 puanla ikinci sırayı alarak Hırvatistan ile eşleşti.

RONALDO MATTHAUS'U YAKALADI

Cristiano Ronaldo, Kolombiya karşısında Dünya Kupası kariyerindeki 25. maçına çıktı.

Portekizli yıldız, bu alanda Lothar Matthaus'u yakalayarak turnuva tarihinde en fazla Dünya Kupası maçına çıkan oyuncular listesinde Lionel Messi'nin ardından ikinci sıraya ortak oldu.

DAVINSON YİNE 90 DAKİKA SAHADA

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Kolombiya'nın Dünya Kupası'ndaki üç maçında da ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli savunmacı, oynanan üç karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.

İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

Kolombiya ile Portekiz, tarihlerinde ilk kez A Milli Takım düzeyinde karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası K Grubu'ndaki mücadele, iki ülke arasındaki ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti.