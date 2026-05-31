PSG'nin şampiyonluğu sonrası olaylar: Fransa'da 426 gözaltı

Paris Saint-Germain’in (PSG) Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda şampiyonluğa ulaşması Fransa’da sevinç gösterilerine sahne oldu. Ancak başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte düzenlenen kutlamalar, kısa sürede kontrolsüz olaylara dönüştü. Sokaklarda yaşanan arbede, yangınlar ve güvenlik güçleriyle taraftarlar arasındaki çatışmalar geceye damga vurdu.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ SOKAKLARA TAŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Budapeşte’deki Puskas Arena’da İngiliz temsilcisi Arsenal’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla birlikte Fransa’nın birçok kentinde taraftarlar sokaklara çıktı.

Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde binlerce kişi kutlamalara katılırken, özellikle Şanzelize Caddesi’nde yoğun kalabalıklar oluştu.

KUTLAMALAR KISA SÜREDE ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Sevinç gösterileri ilerleyen saatlerde yerini olaylara bıraktı. Bazı grupların kamu düzenini bozacak şekilde hareket etmesi üzerine polis müdahalesi başladı.

Kiralık bisikletlerin ve çöp kutularının ateşe verildiği, bazı noktalarda ise kamu malına zarar verildiği bildirildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

ŞANZELİZE’DE ARBEDE YAŞANDI

Olayların en yoğun yaşandığı noktalardan biri, Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi oldu. Cadde üzerinde toplanan gruplarla güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis, kalabalıkları dağıtmak için biber gazı kullanırken, bazı taraftarların havai fişek ve çeşitli maddelerle karşılık verdiği belirtildi. Olaylar sırasında bir otobüs durağının da tahrip edildiği kaydedildi.

426 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, gece boyunca ülke genelinde 15 kentte ciddi taşkınlıkların yaşandığını açıkladı.

Yetkililer, olaylar kapsamında toplam 426 kişinin gözaltına alındığını, güvenlik güçlerinden 7 polisin ise yaralandığını bildirdi.

22 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAHAYA SEVK EDİLDİ

PSG’nin şampiyonluğu nedeniyle ülke genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Organizasyon kapsamında 8 bini Paris’te olmak üzere toplam 22 bin polis ve jandarmanın görev yaptığı açıklandı.

Buna rağmen bazı bölgelerde yaşanan olaylar, kutlamaların kontrol dışına çıkmasını engelleyemedi.

KUTLAMALAR GÖLGEDE KALDI

Fransa genelinde büyük sevinçle karşılanan PSG’nin tarihi başarısı, gece boyunca yaşanan şiddet olayları nedeniyle gölgede kaldı. Güvenlik güçleri bölgelerde sabah saatlerine kadar teyakkuz halinde kalırken, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.