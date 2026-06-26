Psikolog Tuna Tüner anlattı: Aldatmayan erkek var mı

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Ensonhaber, ilişkileri de mercek altına alıyor.

Siyasetten sağlığa kadar birçok konuda uzman isimlerle yayın yapan Ensonhaber, bu kez Psikolog Tuna Tüner ile kaliteli bir yayına imza attı.

Tüner, son yayınında birçok kadın ve erkeğin yaşadığı sorun olan "aldatmak" üzerine konuştu.

"KONFORSUZ BİR ALAN"

Tüner, erkekler için aldatmanın konforsuz olduğunu, erkeğin yalan ve kurgu noktasında bocaladığını söyledi.

Aldatmayan erkeklerin de olduğunu söyleyen Tüner, babadan oğula geçen bir genetik yatkınlığa da dikkati çekti.

ERKEĞİN DEDESİ VE BABASI DA ALDATTIYSA DİKKAT

"Erkek aldatmasının altında nedenler var. Babadan oğula geçer. Baba aldatıyorsa, dede aldatıyorsa...

Özellikle ailenin ilk erkek çocuğu bundan etkilenir. Daha böyle çapkın benim tabirimle vidaları gevşek olabilir." dedi.

"SAYGI DUYMAYAN DA ALDATIR"

"Bir kadına veya tek bir aileye, ilişkiye sadakat göstermeyecek kadar saygı duymayan erkek vardır. Burada ilişkiye saygıyı geliştirmeyenler var." diyen Tüner, bu tiplerin aldatmaya da yatkın olduğunu söyledi.

DEVAMI YOUTUBE KANALIMIZDA

Tuna Tüner'in yorumlarını dinlemek ve ilişkilere dair farklı bakış açıları geliştirmek için videonun devamını Ensonhaber Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.