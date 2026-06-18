Psikolog Tuna Tüner, erkeklere bazı tavsiyelerde bulundu

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Ensonhaber, yeni içerikleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Ensonhaber, birbirinden özel içeriklerine bir yenisini daha ekledi ve seyircisinin beğenisine sundu.

Psikolog Tuna Tüner, insan ilişkilerinden psikolojiye, kişisel gelişimden hayatın içindeki görünmeyen dinamiklere kadar merak edilen konuları, Ensonhaber ekranlarında değerlendiriyor.

Tüner, yayımlanan ilk programında erkeklere bazı tavsiyelerde bulundu.

Anneliğin zor olduğunu ve erkeklerin anlayışlı olması gerektiğini söyleyen Tüner, şöyle dedi;

"ERKEKLERE İKİ ÇİFT LAFIM VAR"

"Erkeklere de iki çift lafım var. Doğrudan doğum yapan bir kadın biyolojik ve psikolojik olarak çeşitli süreçlerden geçer. Annelik kolay bir şey değildir; emek ister, fedakârlık ister.

"EŞİNİZİN YANINDA OLUN"

Eğer siz eşinizin yanında, karınızın yanında olursanız; fiziksel, maddi, duygusal, psikolojik olarak; burada çocukla biraz kalırsanız anne boşta kalır, hem dinlenir hem kadın hem anne hem birey olur hem insan kalır.

"BANA EŞ DE, KARI DEME DİYORLAR"

Bana 'Karı deme, eş de' diyorlar. Karı koca nereden gelir biliyor musunuz? Eskiden erkekler dağ ile teşbih edilirdi. Koca Yusuf, koca Mehmet...

"SAÇININ BEYAZI, BAŞININ TACIDIR"

Adam dağ, kadın da dağın tepesi, başının tacı. Karı ve koca oradan gelir. Saçının beyazı, başının tacıdır. Karı koca diyorum. 'Hocam eş mi desek acaba?' diyor. Al işte, ondan sonra da adamın kapısını açarsın."