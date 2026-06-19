Psikolog Tuna Tüner: Gönül almayana ömür emanet edilmez

Ensonhaber, yeni içerikleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Ensonhaber, birbirinden özel içeriklerine bir yenisini daha ekledi.

Psikolog Tuna Tüner, insan ilişkilerinden psikolojiye, kişisel gelişimden hayatın içindeki görünmeyen dinamiklere kadar merak edilen konuları, Ensonhaber ekranlarında değerlendiriyor.

Tüner, yayımlanan son programında gönül almanın öneminden bahsetti.

"Gönül almayı bilmeyene ömür vermeyin" diyen Tüner, şöyle konuştu;

"KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİNDE AFFETME YOKTUR"

"Özür dileyemeyen, teşekkür edemeyen, hatasını kabul etmeyen ve telafi etmeyen kimseye ömrünüzden bir saniye vermeyin.

Kadın-erkek ilişkilerinde affetme yoktur. Kadın-erkek ilişkilerinde telafi vardır. O dengeyi tutmak lazım.

"ERKEKLERE EN SEKSİ GELEN ŞEY..."

Çıplaklık özgürlük değildir. Yani sen istediğini giyebildiğin zaman özgür olmuyorsun. Cildin ne kadar gözükürse güvenilirliğin o kadar azalır.

Erkekler için en seksi gelen şey, görünmekle görünmemek arasındaki o ihtimalin olduğu, iç gıcırtıcı bir durumdur; takım elbiseler falan...

"SAÇININ BEYAZI BAŞININ TACIDIR"

Aşka rağbet kalmadı, ilişkiye rağbet kalmadı. Kimse evliliğe hazır değil. Eskiden erkekler dağ ile teşbih edilirdi.

Koca Yusuf, Koca Mehmet... Dağ. Adam dağ. Kadın dağın tepesi, başının tacı. Karı ve koca oradan gelir. Saçının beyazı, başının tacıdır.

"KORKAK YAŞAMAYIN"

Çok eşli yaşamış bir erkeğin rahat edebileceği kişi çok eşli bir kadındır. Az eşli bir kadının rahat edebileceği kişi az eşli bir adamdır. Sıfır risk, sıfır kazanımdır. Bu kadar korkak yaşarsanız o hayattan lezzet alamazsınız."