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Putin, INF tasarısını parlamentoya sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarı imzaladı. Parlamentonun, bu kararı onaylaması bekleniyor.

AA | 30.05.2019 - 12:16..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, şubat ayında INF'den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamasının ardından, Rusya da benzer bir hamle yapmıştı. Bugün ise Rusya Devlet Başkanı Putin, bu kararı imzalayarak parlamentonun onayına sundu.

PARLAMENTO KARARI KABUL EDECEK

Parlamentonun, bu kararı kabul etmesi bekleniyor.

ABD ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

Daha önce Pompeo'nun açıklaması nedeniyle ABD'nin, INF'yi ihlal ettiğini söyleyen Putin, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." diye konuşmuştu.

Putin, INF tasarısını parlamentoya sundu

INF ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

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