Putin'den Trump’a telgraf: Yapıcı diyalog mesajı

ABD, bağımsızlığının 250'nci yıl dönümünü kutluyor.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump’a ABD’nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla telgraf gönderdi.

"BİR DÖNÜM NOKTASI"

Putin, telgrafında, ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin imzalanmasının yalnızca ülkenin kuruluşunun başlangıcını oluşturmadığını, dünya tarihinde de önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurguladı.

Rusya’nın o dönemde, Kuzey Amerika’daki kolonilerin İngiliz yönetiminden bağımsızlık mücadelesini desteklediğine işaret eden Putin, Rusya ile ABD’nin iki dünya savaşında müttefik olarak Naziliğe karşı birlikte mücadele ettiğini ifade etti.

"YAPICI İLİŞKİ TÜM ULUSLARARASI KAMUOYUNUN ÇIKARINA"

İki ülkenin dünyanın en büyük nükleer güçleri olarak küresel güvenlik ve istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıdığının altını çizen Putin, “Moskova ile Washington arasında yapıcı, eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin kurulmasının yalnızca halklarımızın değil, tüm uluslararası toplumun çıkarlarına uygun olduğuna inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.