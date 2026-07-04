Rakipsiz şampiyon: Ringe çıkmadan 32. kez zirvede
Milli kick boksçu Kadir Yıldırım, Bolu’daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda yarı final ve finalde rakiplerinin çıkmaması nedeniyle maç yapmadan 32’nci kez Türkiye şampiyonu oldu.
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Bolu’da 1-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda sıra dışı bir olay yaşandı.
Milli sporcu Kadir Yıldırım, çeyrek final aşamasından dahil olduğu organizasyonda yarı final ve final müsabakalarında rakiplerinin ringe çıkmaması üzerine mücadele etmeden şampiyonluğa ulaştı.
32. KEZ ŞAMPİYON
Bu sonuçla birlikte Yıldırım, kariyerindeki 32’nci Türkiye şampiyonluğunu hanesine yazdırdı.
Başarılı sporcu, WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda üst üste elde ettiği şampiyonluklarla altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını da elinde bulunduruyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)