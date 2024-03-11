İmsak vakti ezan bitene kadar yiyip içmek orucu tehlikeye atıyor 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif evleri ve gönülleri şenlendirdi. İmsak vakti başlayan oruçlar akşam ezanıyla açılıyor. Peki sahurda sabah ezanı bitene kadar yemek içmek orucu bozuyor mu? İşte Diyanetin cevabı...

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte orucu bozan durumlar bir kez daha gündeme geldi. Merak edilen konulardan biri de sahur vakti ezan okunurken su içmenin veya yemek yemenin orucu bozup bozmayacağı. Peki, ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan bitene kadar yemeye devam edenler İmsak ezanı bitene kadar yemek yemek orucu bozar mı sorusunun cevabını araştırıyorlar. İşte Din işleri Yüksek kurulu'nun cevabı...

Takvimlerde gösterilen “imsak” oruca başlama vaktini ifade eder.

İmsak ezanında ezan bitene kadar yiyip içilir mi?

İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir.

İmsak vaktini takip edip öncesinde yiyip içmenin sonlanması ve niyet edilmiş olması gerekir. Ezan başladığı sırada gayrı ihtiyari ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur fakat yine de orucun tehlikeye atılmaması tavsiye ediliyor.