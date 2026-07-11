Resmi açıklama geldi! Jürgen Klopp teknik direktörlüğe geri dönüyor

Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi başlıyor.

Almanya Futbol Federasyonu, 59 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu.

FEDERASYON DUYURDU

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

“DFB Başkanı Bernd Neunendorf ve ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevine atanması konusunda ilk kapsamlı görüşmelerini gerçekleştirdi. Yapıcı geçen görüşme sırasında, olası bir sözleşmenin temel noktaları üzerinde mutabakat sağlandı. Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek. Her iki taraf da müzakerelerin Klopp'un mevcut işvereni Red Bull ile anlaşmaya varılması koşuluyla nihayetinde başarıyla sonuçlandırılabileceği konusunda iyimserdir.”

İKİ YIL SONRA GERİ DÖNECEK

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte iki yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönecek.

Alman teknik adam, 2024 yılında Liverpool'dan ayrılmasından sonra Red Bull grubunun futbol operasyonlarının başına geçmişti.

NAGELSMANN'LA YOLLAR AYRILMIŞTI

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucu yenilerek veda eden Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollar ayrılmıştı.