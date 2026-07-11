Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuda nöbet sistemine uygun esnek kreş dönemi

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Anne ve babaları mutlu edecek bir adım atıldı.

Nöbet usulü ve vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımındaki yükünü hafifletecek düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 7 gün 24 saat hizmet verebilecek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı.

KAMU PERSONELİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Düzenleme; doktor, hemşire, polis, asker ve vardiyalı çalışan diğer kamu personelinin çalışma saatleri dikkate alınarak hazırlandı.

Bakımevleri, esnek çalışma düzenine uygun hizmet verebilecek.

BAKIMEVLERİ ARTIK DAHA KOLAY AÇILACAK

Hazırlanan yönetmelikle çocuk bakımevi açılmasına ilişkin şartlar da kolaylaştırıldı.

30 kamu görevlisinin yazılı talebi halinde kurumlar bakımevi açmakla yükümlü olacak.

Bakımevi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi.

YOĞUN TALEP OLURSA 30'UN ALTINDA DA İMKAN TANINACAK

Yoğun talep olan yerlerde, 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakımevi açılabilmesine imkan tanındı.

Düzenlemeyle bakımevlerinin fiziki standartları da güncellendi. Deprem güvenliği kriterleri esas alınırken, çocukların yaş grupları ve personel planlaması gelişimsel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi.