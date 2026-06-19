Reytinglerde zirve değişti! Muhtemel Aşk dizisi izleyicileri şaşırttı
TİAK, 18 Haziran Perşembe gününe ait reyting sonuçlarını açıkladı. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Muhtemel Aşk dizisinin sonuçları, bekleneni karşılamadı. İşte dünün reyting raporu…
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Geçtiğimiz hafta televizyon ekranlarına damga vuran Dünya Kupası, reytinglerde dizilerin önüne geçti.
Rekabetin zirveye taşındığı 18 Haziran Perşembe günü, izlenme oranları TİAK verileriyle resmen tescillendi.
Dünün en çok izleneni merak konusu oldu. Show TV’nin yeni başlayan Muhtemel Aşk dizisi ise, izleyicileri şaşırttı.
Zirvede Dünya Kupası maçı var
Dün akşam ekrana gelen İsviçre - Bosna Hersek Dünya Kupası maçı, reytinglerde zirveye yerleşti.
Ekranların yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk ise 6. sırada kendine yer buldu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi