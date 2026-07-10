Rıdvan Yılmaz'dan Vincenzo Montella sözleri

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesinde hazırlıklarını Slovakya'da gerçekleştiriyor.

Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezonda başarı hedefleyen siyah-beyazlılarda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, HT Spor'un konuğu oldu.

"ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN"

Rıdvan, şunları dedi:

“Çalışmalarımız yoğun. Arzulu ve istekliyiz. Hocamız zaten çok fazla şey istiyor, antrenmanlarda da bunu gösteriyor. Böyle sert kamplar oyuncular için iyidir. Sezon içerisinde biraz daha oyuncunun yükünü alır. Şu anda keyifli geçiyor. Kolej havası var diyemem ama askeri kampta gibiyiz yani antrenmanlarda. Hoca şöyle, yani antrenman dışında oyuncuları çok fazla sıkan bir hoca değil. Ama saha içerisinde yüzde yüz konsantre, yüzde yüz performans isteyen bir hoca. Neredeyse sahada yürütmeyen bir hoca, öyle söyleyeyim.”

"ÇOK AGRESİF BİR BEŞİKTAŞ OLACAK"

Yeni sezonda Beşiktaş'ın agresif olacağını belirten Rıdvan, şöyle konuştu:

“Vincenzo Italiano'nun istediği oyunu oynatacak gücümüz var. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek çok dirençli, rakibi bunaltan ve çok agresif bir Beşiktaş olacak. Bunu kontrollü ve güzel bir şekilde yapmamız lazım. Hocanın sisteminde istekleri yüzde 100 sahaya yansıtırsak çok agresif bir Beşiktaş olacak. Ben hocanın, özellikle bütün oyunculara bir şeyler katmak istemesini çok beğendim. Ben ya da herhangi bir altyapıdan çıkmış oyuncu da olsa dahi, hoca herkese bir şey katma isteğinde. Hoca, özel özel bütün oyuncularla; defans bölgesiyle, bek bölgesiyle, orta sahayla, forvetle ne yapmak istediklerini hepsini oyunculara iletiyor zaten.”

"OUATTARA İLE BEŞİKTAŞ'A KATKI SAĞLAMA DERDİNDEYİZ"

Kassoum Ouattara hakkında Rıdvan, şu sözleri sarf etti:

“Kassoum Ouattara ile aramızdakine rekabet demeyelim, Beşiktaş'a katkı sağlama derdindeyiz. O da elinden gelen her şeyi yapacaktır, bizim yükümüzü hafifletecektir. Onunla birlikte inşallah çok güzel bir sezon geçirip başarılı oluruz. Yeni transferlerin hepsi bildiğimiz isimler. Çok önemli ve değerli isimler, ellerinden geleni yapacaklarından bir şüphem yok. Buranın şartlarına alıştıktan sonra çok keyif alacaklarını ve Beşiktaş'a da daha yararlı olacaklarını düşünüyorum.”

ERSİN'İN VEDASI

Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı ile ilgili Rıdvan, şunları dedi:

“Ben kendim giderken de çok duygulanmıştım. Ersin gittiğinde de çok duygulandım. Yani o benim kardeşim. Açıkçası belki 15 sene, 10 sene birlikteydik her gün. Allah inşallah ona kalbi kadar güzel bir kariyer nasip eder."”

"HEDEFİM MİLLİ TAKIMA DÖNMEK"

Rıdvan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“İlk hedeflerimden biri yeniden milli takıma dönmek. Orada çok kıymetli oyuncular ve arkadaşlarım var. Burada performans verdiğim sürece orasının kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Benim Vincenzo Montella'yla iletişimim hiç olmadı, bence buna gerek de yok. Çünkü burada performans verdiğim sürece oraya gideceğime inanıyorum. En son Rangers'ta iletişimimiz olmuştu, bana gerekenleri söylemişti. Milli takım her zaman benim hedefimde...”