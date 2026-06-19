Rıza Çalımbay’ın annesi vefat etti

Ünlü teknik adam Rıza Çalımbay'ın acı günü...

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay, hayatını kaybetti.

Anne Çalımbay'ın cenaze namazının, yarın Etiler Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

RIZA HOCA ANNESİNİ KAYBETTİ...

Fatma Çalımbay'ın cenazesinin daha sonra ise 21 Haziran Pazar günü, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde defnedileceği bilgisi paylaşıldı.

Rıza Çalımbay'ın kaybı sonrası Beşiktaş'tan bir başsağlığı mesajı paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Siyah-beyazların taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Efsane kaptanımız ve eski teknik direktörümüz Rıza Çalımbay’ın kıymetli annesi Fatma Çalımbay’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatma Çalımbay’ın cenazesi, yarın Etiler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet, Çalımbay Ailesi'ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”