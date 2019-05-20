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Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı için ekipler polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Ortalık karıştı.

DHA | 20.05.2019 - 10:57..
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Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, kaçak yapı yıkımı başladı.

Yıkıma karşı çıkan yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşanıyor.

FIRTINA VADİSİ'NDE YIKIM KARARI EYLEME GEÇTİ

'İmar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseliyor.

Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı. Fırtına Vadisi'nde; dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı ViDEO

KAÇAK YAPI SAHİPLERİ GERGİNLİK ÇIKARDI

Dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı için ekipler; polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide, kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik sürüyor. Yapılarını yıktırmak istemeyen kaçak yapı sahipleri, vadide bekleyişini sürdürüyor.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak." açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri, yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildikleri için İmar Barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapıların da yıkımının süreceği belirtilmişti.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

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