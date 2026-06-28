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Rizespor, 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Rizespor Kulübü, resmi hesabından yaptığı paylaşımla Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile vedalaştı.

AA AA
Rizespor, 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da futbolcular Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Rizespor arması altında verdikleri mücadele, emek ve gösterdikleri profesyonellik için Halil Dervişoğlu, Pierrot ve Augusto'ya ayrı ayrı teşekkür edildi.

BAŞARI DİLEĞİ

Açıklamada, oyunculara kariyerlerinde başarı dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)