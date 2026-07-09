ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

FETÖ’nün sızdığı savunma şirketi el değiştirdi...

Geçtiğimiz yıl askeri casusluk suçlamalarıyla gündeme gelen ASSAN Group'un mal, hak ve varlıkları geçen ay TMSF tarafından satışa çıkarıldı.

YENİ SAHİBİ ROKETSAN

Ticari ve iktisadi bütünlüğün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar, ihaleye katılım teminatı 41 milyon 650 bin dolar olarak belirlendi.

Dün gerçekleştirilen ve dört şirketin katıldığı ihalede en yüksek teklifi sunan ROKETSAN, 471 milyon dolara şirketin yeni sahibi oldu.

BALİSTİK FÜZELER BURADA İMAL EDİLECEK

Satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından Roketsan, yüzde 100 kendi iştiraki olarak kuracağı yeni şirket üzerinden tesisleri işletecek.

Mühimmat, roket ve füze alt sistemleri alanında uzmanlaşan tesislerde üretim kapasitesi artırılacak.

Yeni dönemde fabrikalarda Mk serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı ile kimyevi patlayıcı üretimi gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ilk hipersonik balistik füzesi TAYFUN dahil bütün balistik füzelerin harp başlıklarının üretimi bu merkezde sürdürülecek.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılında yürütülen derinlemesine soruşturma kapsamında ASSAN Group mercek altına alınmıştı.

Savcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, şirket sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş'un gözaltına alınma gerekçesi, "FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri" ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.

Operasyonlar neticesinde Emin Öner gözaltına alınırken, grup bünyesinde faaliyet gösteren 10 şirkete kayyum atanarak yönetim TMSF'ye devredildi.