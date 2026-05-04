RTÜK'ten Bosch reklamına inceleme: Aile değerlerinde erozyona izin vermeyiz

Bosch'un Anneler Günü'ne özel hazırladığı ve bir köpeğin evlat olarak vurgulandığı reklam filmine sosyal medyada tepki yağdı.

Aile kurumuna yönelik saldırı olarak nitelenen reklam yayından kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, anne sevgisinin insan hayatındaki en temel ve vazgeçilmez bağlardan biri olduğunu belirtti. Hayvan sevgisinin de kültürel ve inançsal olarak önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Daniş, buna karşı olmadıklarını ancak anne–evlat ilişkisinin farklı sembollerle eşdeğer hale getirilmesini kabul etmediklerini ifade etti.

“Annelik bir metafor ya da reklam dili değildir” diyen Daniş, anneliğin bir nesli yetiştiren ve toplumsal devamlılığı sağlayan güçlü bir bağ olduğunu dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. maddesine de atıfta bulunan Daniş, aile yapısının temel unsurlarının anne, baba ve çocuk olduğunu hatırlattı.

Açıklamasında, aile kavramının farklı biçimlerde sunulmasının “hayatın olağan akışına aykırı” bir anlatı olduğunu savunan Daniş, bu yaklaşımın ne hayvan sevgisini doğru yansıttığını ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verdiğini belirtti.

RTÜK Başkanı Daniş, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen “Nüfus ve Aile On Yılı” vizyonuna da değinerek, anneliğin yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Son olarak RTÜK olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir “değer erozyonuna” izin vermeyeceklerini vurgulayan Daniş, söz konusu reklam filmiyle ilgili resmi inceleme sürecinin başlatıldığını duyurdu.