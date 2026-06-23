Rus turistlerin gözdesi Türkiye olmaya devam ediyor

Rus turistlerin Türkiye’ye yönelik güçlü ilgisinin 2026 yaz sezonunda da devam etmesi bekleniyor. Tur operatörleri verilerine göre Türkiye, Rusya çıkışlı yurt dışı tatil rezervasyonlarında açık ara liderliğini korurken hem coğrafi avantajı hem de ulaşım kolaylığıyla öne çıkıyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) verileri, Türkiye’nin Rus turistler açısından yalnızca popüler bir destinasyon değil, aynı zamanda istikrarlı bir tercih olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE REZERVASYONLARDA AÇIK ARA ÖNDE

ATOR’un verilerine göre Rusya’da 2026 yaz sezonu için yurt dışı tur rezervasyonları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış gösterdi. Bu rezervasyonlar içinde Türkiye, yüzde 57’lik payla ilk sırada yer aldı.

Türkiye’ye yönelik yaz sezonu satışlarında yıllık bazda yüzde 5 artış kaydedilirken ülke, Rus turistlerin tatil tercihlerinde lider konumunu pekiştirdi.

ANTALYA VE EGE KIYILARI ÖNE ÇIKIYOR

Birliğin değerlendirmelerinde, Türkiye’nin özellikle Antalya, İstanbul ve Ege kıyılarıyla Rus turistler için en güçlü destinasyonlardan biri olmaya devam ettiği belirtildi. Yaz döneminde Türkiye’ye 2,9 ila 3 milyon Rus turistin gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Rus turistlerin büyük bölümünün deniz tatili tercih ettiği, Türkiye’nin bu talebi karşılayan geniş turizm altyapısıyla öne çıktığı vurgulandı.

KÖRFEZ KRİZİ TÜRKİYE’YE YÖNELİMİ ARTIRDI

Türkiye’nin Rusya pazarındaki gücünü artıran unsurlar arasında Körfez ülkelerine yönelik tur satışlarındaki düşüş de dikkat çekiyor.

ATOR verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), önceki yıl önemli bir pazar payına sahipken, yaşanan bölgesel kriz ve satış kısıtlamaları nedeniyle 2026 listelerinden büyük ölçüde çekildi. Bu durum, Rus turist talebinin Türkiye gibi alternatif destinasyonlara yönelmesine yol açtı.

Haziran 2026 satışlarında Türkiye’nin payı yüzde 39,4’e yükselirken bu artışın önemli bölümünün, Körfez destinasyonlarındaki düşüşten kaynaklandığı değerlendirildi.

AVRUPA’DAKİ VİZE SÜREÇLERİ ETKİLİ OLUYOR

Rus turistlerin Avrupa destinasyonlarına erişiminde yaşanan zorluklar da Türkiye’nin avantajını güçlendiren bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Schengen vize süreçlerinde çok girişli izinlerin azalması ve başvurulardaki kısıtlamalar, Avrupa tatillerini daha az esnek hale getirirken Türkiye’nin vizesiz seyahat imkânı ve doğrudan uçuş ağı öne çıkıyor.

Tur operatörleri, son dönemde çok girişli vizelerde ciddi düşüş yaşandığını ve bunun Avrupa seyahatlerini sınırladığını belirtiyor.

TÜRKİYE RUS TURİST İÇİN “ÖNGÖRÜLEBİLİR DESTİNASYON”

Uzman değerlendirmelerine göre Türkiye, hem ulaşım kolaylığı hem de turizm altyapısı sayesinde Rus turistler için “öngörülebilir ve istikrarlı” bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Özellikle Antalya, deniz tatili açısından ilk tercih olurken İstanbul, kültür, alışveriş ve aktarma seyahatleriyle öne çıkıyor. Ege kıyıları ise artan ilgiye rağmen daha sınırlı bir paya sahip bulunuyor.

TURİZMDE SÜREKLİ GÜÇLENEN BAĞ

Rusya, uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli turizm pazarlarından biri olmaya devam ederken, iki ülke arasındaki yoğun uçuş trafiği ve güçlü turizm ilişkileri talebin sürekliliğini destekliyor.

Salgın, jeopolitik gelişmeler ve uçuş kısıtlamalarına rağmen Türkiye, Rus turistlerin yurt dışı tatil tercihinde lider konumunu korumayı sürdürüyor.