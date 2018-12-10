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Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirilen seyahatlerde, Rusların en çok Türkiye'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 02:26..
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Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

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Rus turizm analiz ajansı, Rusların en çok Türkiye'yi ziyaret ettiğini ortaya koydu. Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 5 milyon Rus turist ziyaret etti.

İkinci sırada 3.6 milyon turistle Abhazya yer alırken 2.5 milyon Rus ağırlayan Finlandiya da üçüncü oldu. İlk 5'te ayrıca Kazakistan ve Ukrayna bulunuyor.

Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

RUSLAR BU YIL DAHA FAZLA YURTDIŞINDA

Rusların bu yıl önceki dönemlere göre daha sık yurtdışına çıktığı kaydedildi. En çok ziyaret edilen ülkeler arasında ayrıca Çin, Estonya, Gürcistan, Almanya ve İtalya gösterildi.

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