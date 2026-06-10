Rüşvet dekontları çıkan CHP'li Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat ihraç listesinde

Adı belediyelerindeki yolsuzluklar, kurultaydaki şaibe ve rüşvetle anılan CHP'de yeni yönetim ihraç sürecini başlattı.

Mutlak butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikiye böldü..

Delegelere para karşılığında oy kullandıran Özgür Özel ve ekibinin yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Geldiği günden bu yana "CHP'nin içindeki hırsızları temizleyeceğini" belirten Kılıçdaroğlu'ndan ilk adım geldi.

KILIÇDAROĞLU 9 VEKİLİN İHRACINI İSTEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası 9 CHP'li milletvekilinin ihracı istendi.

RÜŞVET DEKONTLARI ÇIKAN 2 CHP'Lİ DE İHRAÇ LİSTESİNDE

İhracı istenen milletvekillerinin arasında Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın da yer alması dikkat çekti.

Bulut ve Karabat'ın "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda rüşvet dekontları ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu: Rüşvetçilerden ve hırsızlardan hesap soracağım

BURHANETTİN BULUT 1 MİLYON DOLAR, ÖZGÜR KARABAT 5 MİLYON TL RÜŞVET ALDI

Buna göre CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un 1 milyon dolar ve CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın da 5 milyon TL rüşvet aldığı belirlendi.

CHP'li Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın rüşvet dekontları iddianameye girdi

CHP'de 9 vekilin ihracı istendi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Özgür Özel'in ihracıyla ilgili açıklama