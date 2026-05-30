Kılıçdaroğlu: Rüşvetçilerden ve hırsızlardan hesap soracağım

Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aranın ardından geldiği CHP Genel Merkezi’nde partililer tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında yaptığı konuşma, parti kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

“HESAP SORACAĞIM” MESAJI

Kürsüden partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen “ne yapacaksınız?” sorularına yanıt verdiğini belirterek, “Ben hesap soracağım” ifadelerini kullandı. Konuşmasında yolsuzluk ve etik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, bu süreçte kararlı bir tutum izleyeceğini dile getirdi.

“ARINMA” VURGUSU

Konuşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri “arınma” mesajı oldu. Kılıçdaroğlu, “Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak” sözleriyle hem parti içi hem de ülke siyasetine yönelik bir temiz siyaset çağrısı yaptı.

KUL HAKKI VE HESAPLAŞMA MESAJI

Hayatı boyunca kul hakkı yemediğini ve buna izin vermediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, hesap sorma vurgusunu yineleyerek bu konuda geri adım atmayacağını belirtti.

KURULTAY SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Konuşmasında kurultay sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, beklentilere yanıt olarak hesaplaşma sürecinin ardından en kısa sürede kurultay sandığının delegelerin önüne getirileceğini ifade etti.