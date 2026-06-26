Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 4. yıl geride kaldı.

Savaşın şiddeti her geçen gün artarken, insansız hava araçları (İHA) saldırılarda ön plana çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya’nın farklı bölgelerine düzenlediği İHA saldırılarına yönelik açıklamada bulundu.

660 İHA İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, geceden sabaha kadar Belgorod, Bryansk, Kursk, Orlov, Kaluga, Lipetsk, Rostov, Voronej, Tula, Ryazan, Astrahan, Moskova bölgeleri, Kırım Yarımadası ve Karadeniz ile Azak Denizi üzerinde 660 İHA'yı imha ettiği belirtildi.

UZMANLAR ÇALIŞIYOR

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca Moskova'ya doğru uçan 47 İHA'nın savunma sistemlerince düşürüldüğünü, İHA parçalarının bulunduğu bölgelerde uzmanların çalıştığını kaydetti.

YOĞUN İHA SALDIRISI

Moskova yakınlarında bulunan Tula'nın Valisi Dmitriy Milyayev de sosyal medya hesabından, gece boyunca şehrin Ukrayna İHA'larının yoğun saldırısına maruz kaldığını ve 73 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

ELEKTRİK HATLARI VE SANAYİ TESİSİNDE HASAR MEYDANA GELDİ

Zarar gören müstakil evdeki kadının yaralandığı bilgisini paylaşan Milyayev, Novomoskovsk ilçesindeki elektrik hatlarında ve sanayi tesisinde de hasar meydana geldiğini bildirdi.

Milyayev, "Rusya Savunma Bakanlığının hava savunma sistemleri, 84 Ukrayna İHA'sını daha imha etti." ifadesini kullandı.

RUSYA'YA YÖNELİK EN YOĞUN İHA SALDIRISI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde düzenlediği saldırı, bu yılın Rusya'ya yönelik en yoğun İHA saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana Rus bölgelerine yönelik önceki en büyük Ukrayna İHA saldırısı 17 Mayıs'ta püskürtülmüştü. Rus hava savunma sistemleri, 556 İHA'yı düşürmüş, 18 Haziran gecesi de Rus bölgeleri üzerinde 555 Ukrayna İHA'sı imha edilmişti.