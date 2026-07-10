Rusya: Ukrayna'da bir haftada 7 yerleşim birimini ele geçirdik

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta 4. yıl geride kaldı.

Savaş sürecinde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yeni yerleşim birimlerinin ele geçirildiğine dair açıklama yaptı.

4-10 TEMMUZ TARİHLERİNDE UKRAYNA'DAKİ EYLEMLER PAYLAŞILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 4-10 Temmuz tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

7 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Son bir haftada Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Petro-İvanovka, Drujelyubovka, Novıy Mir, Çerneşçina ve Şiykovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Konstantinovka ve Vasilevka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.