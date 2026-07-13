Rusya'da tatbikat sırasında silah kontrolden çıktı: Asker, silahla birlikte döndü

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 4 yıl geride kaldı.

Bu kapsamda iki ülke de askerlerini eğitmek amacıyla çok sayıda tatbikat gerçekleştiriyor.

Ancak Rusya'dan askeri tatbikat sırasında gelen yeni görüntüler, dünyada dalga konusu haline geldi.

SİLAH MEKANİZMASI KONTROLDEN ÇIKIYOR

Sosyal medyaya düşen yeni videoda, Rus askerleri Ukrayna'nın drone tehditlerine karşı eğitim almak için tatbikat gerçekleştiriyor.

Ancak bir Rus askervağır ateşli silahla atış eğitimi yaptığı sırada silah mekanizması, kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlıyor.

ASKER SİLAHLA BİRLİKTE 360 DERECE DÖNÜYOR

Silahı bırakmayan asker, silahla birlikte hızla 360 derece dönmeye başlıyor.

Silahın giderek hızlanmasıyla asker dayanamayıp, askeri aracın üzerine düşüyor.

SİLAHIN YANINDA DURAN ASKER VURULMA TEHLİKESİ YAŞADI

Bunlar yaşanırken silahın yanında duran asker ise silahtan çıkan kurşunlar yüzünden ölüm tehlikesi yaşıyor.

Görüntü, sosyal medyaya düşmesiyle kısa sürede gündem haline geldi.