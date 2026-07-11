Rusya'nın Taganrog Körfezi'nde 4 gemiye saldırı düzenlendi

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Rostov Bölgesi Valisi Yuri Slyusar, yaptığı yazılı açıklamada, Taganrog Körfezi'nde 4 geminin insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Saldırıya uğrayan gemilerden birinin metanol taşıyan tanker olduğunu aktaran Slyusar, gemide görev yapan bir denizcinin de öldüğünü kaydetti.

METANOL RİSKİ BULUNMUYOR

Slyusar, gemilerde hasar meydana geldiğini ifade ederek, metanol sızıntısı riskinin bulunmadığı bilgisini paylaştı.

15'TEN FAZLA İHA İMHA EDİLDİ

Saldırı esnasında 15'ten fazla İHA'nın imha edildiğini bildiren Slyusar, Taganrog şehri ile Azov ve Neklinovskiy bölgelerinin de saldırıya uğradığını açıkladı.

ROSTOV BÖLGESİ KIYILARINDA YER ALIYOR

Yuri Slyusar saldırıyı kimin düzenlediğini açıklamasında paylaşmadı.

Taganrog Körfezi, Azak Denizi'nin kuzeydoğusunda, Rusya'nın Rostov bölgesi kıyılarında yer alıyor.