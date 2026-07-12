Rusya'nın Ukrayna'da bir kenti vurduğu anlar

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Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar, 4 yıla yakın bir süredir devam ediyor.

Savaş, karşılıklı drone ve füze saldırılarıyla şiddetlenirken son gelen görüntüler, sivil halkın yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

CAN HAVLİYLE KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Rus füzelerinin Ukrayna'daki bir kenti vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, parkta oturan insanların füzelerin düşmesiyle birlikte can havliyle kaçtığı görüldü.

UKRAYNA'NIN BEŞ BÖLGESİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun, başkent Kiev ile Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

11 KİŞİ YARALANDI

Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlenen saldırısı sonucu 11 kişinin yaralandığını aktaran Zelensky, başkentteki bazı konutlar ve bir dini eğitim kurumu binasının hasar gördüğünü ifade etti.

Ülkesinin Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerinin de hedef alındığını vurgulayan Zelensky, bazı bölgelere yönelik saldırıların devam ettiğinin altını çizdi.

Zelensky, hava savunma imkanlarının artırılması yönünde, Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin üretilmesiyle ilgili lisansın alınması konusunda çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rusya'nın saldırılarında Sumi bölgesinde 2, Çernigiv bölgesinde ise 1 kişinin yaralandığı bildirildi.