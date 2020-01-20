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Saçlarını kanser arkadaşları için kestirdi

8 yaşındaki Zeynep, beline kadar uzattığı saçlarını, LÖSEV'e gönderilmesi için bağışladı.

İHA | 20.01.2020 - 16:27..
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Amasya’nın Taşova ilçesinde 8 yaşındaki Zeynep Asya Ünal, iki yıldır uzattığı saçını kestirerek lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere Samsun’da bir kuaföre bıraktı.

"2 YILDIR ONLAR İÇİN UZATIYORUM"

Zeynep Asya Ünal, "Ben derste lösemili çocukları duydum. Onları araştırdım. Saçları döküldüğü için onlara yardım etmeyi düşündüm. Onların durumuna üzüldüğüm için 2 yıldır saçlarımı onlar için uzatıyorum. Ve uzun saç seviyordum. O yüzden saçlarımı uzatıp onlara bağışlamayı düşünüyorum. Haberlerde LÖSEV’lerle ilgili şeyler duymuştum. Onlardan çok etkilendim. Ailemle bunu paylaştım. Ailem kabul ettiği için onlar mutlu olsun diye o yüzden onlara saçlarımı kestirip bağışlayacağım” dedi.

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV’e bağışladı -1

"ÇOK GÜZEL BİR DAVRANIŞ"

Annesi Günay Demet Ünal, “Kızımın böyle bir davranışta bulunmasından ötürü çok mutluyum. Okulda verilen bir eğitim sonrasında saçlarını kestirmeye karar vermişti. Kendi saçlarını başka çocukların ya da başka insanların, başka hayatların faydası dokunacağını düşünmesi çok güzel bir davranıştı. Geldi bizimle paylaştı. Biz de tamam dedik kabul ettik. Şimdi yaptırdık çok ta güzel oldu kızıma. Yine saçlarının uzayacağına adımız gibi eminiz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV’e bağışladı -2

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV’e bağışladı -3

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV’e bağışladı -4

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV’e bağışladı -5

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV’e bağışladı -6

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV’e bağışladı -7

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV’e bağışladı -8

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV’e bağışladı -9

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