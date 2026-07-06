Sadece 3 gün sürdü: Gece çalışarak ağaç ev yaptılar, asma köprüyle bağladılar

Çayeli'nin Büyükköy beldesinde yaşayan Mustafa ve Ramazan Dilmaç kardeşler, yıllardır kurdukları ağaç ev hayalini sonunda gerçeğe dönüştürdü.

Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte kurulan 25 metrekarelik bu ev, kısa sürede bölgenin en ilgi çekici noktalarından biri haline geldi.

"Balkonu kaybetmemek için asma köprü yaptık"

Kardeşlerin bu projeyi inşa ederken en büyük motivasyonu, evlerinin balkonunu işlevsel tutmaktı.

Ramazan Dilmaç, DHA'ya projeyi şu sözlerle anlattı: "Balkonu kaybetmemek için asma köprü yapmaya karar verdik. 'Hem daha nostaljik olur hem de gelenlerin aklını alalım' dedik. Ortaya böyle güzel bir proje çıkardık.”

Mustafa Dilmaç ise zorlu çalışma sürecine değinerek, "Gündüzleri çalıştığımız için ağaçtaki evimizi sadece geceleri çalışarak inşa ettik" ifadelerini kullandı.

Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor"

Köprünün teknik detayları hakkında bilgi veren Mustafa Dilmaç, "Döner merdiven yapmayı planlıyorduk fakat bu, çok basite kaçacaktı. Demir tel gerip üzerini ahşapla kapladık. Bu köprüden geçmek cesaret istiyor" dedi.

Baba Muhammet Dilmaç ise çocuklarının yaptığı bu girişimi "delilik" olarak nitelendirerek, "Oraya asma köprüyle geçiş yapıyoruz. Şu an burada çok fazla fotoğraf çekiliyor. Görenler, 'Bu tahtaları dizip de karşıya nasıl geçtiniz?' diyerek şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar" diye konuştu.

Yükseklik korkusu olanlar için ise Ramazan Dilmaç'ın bir tavsiyesi var: "Köprüden geçerken aşağıya değil, havaya bakmalarını tavsiye ediyoruz."