Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti

36. NATO Zirvesi için dünya liderleri Ankara'ya geliyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı zirveye 32 ülkeden üst düzey yetkililer katılacak.

TOM BARRACK'I KABUL ETTİ

Zirve için hazırlıkların da tamamlanmasıyla, ikili görüşmeler de başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik görüşmeleri de devam ediyor.

Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

BÖLGESEL İSTİKRAR KONULARI MASAYA YATIRILDI

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye'deki güncel gelişmeler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.

Fidan ve Barrack, Aralık 2025’ten itibaren birden fazla kez bir araya geldi.