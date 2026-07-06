Rusya'da Apple ID ve Google ID kullanımına ceza kesecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 26 Haziran'da yabancı servislerin kullanımına yönelik yeni bir düzenleme imzaladı.

Düzenlemeye göre, Rusya'daki kullanıcıların internet sitelerine giriş ve yetkilendirme işlemleri Rus telefon numarası, Gosuslugi adlı kamu hizmeti uygulaması gibi sistemler üzerinden yapılabilecek.

YETKİLİLERE VE ŞİRKETLERE CEZA

Söz konusu kuralın ihlali halinde vatandaşlara, yetkililere ve şirketlere para cezası uygulanacak.

VERİLERİN ÜLKE İÇİNDE KORUNMASI İÇİN DÜZENLEME

Rusya'da faaliyet gösteren bazı servisler, kullanıcılara Apple ID ve Google ID üzerinden yetkilendirmenin kullanılamayacağına dair bildirim göndermeye başladı.

Rusya, son yıllarda dijital platformlarda yerli teknoloji altyapısının kullanılmasını ve kullanıcı verilerinin ülke içinde korunmasını önceleyen düzenlemeleri artırıyor.