Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz aylarda kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim gözaltına alınmış, saç ve kan örneği vermişti.

Operasyonun ilk dalgasında ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci de gözaltına alındı.

Aynı operasyonda hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan 10 şüpheliden, Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan spiker Ela Rümeysa Cebeci dahil 7 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturmada 8 kişi gözaltına alınmış, aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

CEZALAR BELLİ OLDU

Cebeci, daha sonra verdiği ifadelerde ise uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

Tutuklandıktan sonra serbest kalan Cebeci ve uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan Sadettin Saran hakkında istenen cezalar belli oldu.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Burak Doğan'ın haberine göre; Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki iddianame tamamlandı.

NE KADAR CEZA İSTENDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre savcılık, Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti.

YAZIŞMALAR DA DOSYADA

İki isim arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi.

Bu mesajların içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, aynı zamanda madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu iddia edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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