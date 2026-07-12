Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk, Ahmet Telli'nin cenaze törenine alınmadı

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Telli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara'daki İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) düzenlenen uğurlama törenine Telli'nin ailesi, yakınları, siyasetçiler, edebiyat dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise törene çelenk gönderdi.

ÇELENK KABUL EDİLMEDİ

Cenazede en dikkat çekici anlardan biri ise yaşanan 'çelenk' krizi oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk, tören alanına alınmadı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇELENGİ CENAZEDE YER ALDI

Kılıçdaroğlu'na ait çelenk çiçekçi tarafından geri götürülürken Özgür Özel'in gönderdiği çelengin ise tören alanına kabul edildiği öğrenildi.

Yaşanan gelişme, cenaze töreninde en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Mahkemenin CHP'nin 38. Olağan Kurultay'a ilişkin 'mutlak butlan' kararı sonrası Özgür Özel görevden alınmış, genel başkanlık görevine tekrar Kemal Kılıçdaroğlu gelmişti.